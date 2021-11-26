«20 идей Давыдова»: как создать в России качественную образовательную среду

Поехать учиться за границу считается на сегодняшний день более чем престижным. Разумеется, не всякая «заграница» в этом плане котируется. Получать образование студенты, имеющие возможность за него платить, чаще всего едут в США; второе место занимает Великобритания, третье делят между собой, Германия, Франция и Австралия. Может ли Россия занять почетное место в списке стран, способных предоставлять конкурентноспособные образовательные услуги? Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России», убежден, что может. Но для этого необходимо предпринять ряд шагов.

Для начала – ввести для отечественных и иностранных вузов, открывающихся на территории России, налоговые льготы на срок в 30 лет. В том числе освободить собственников учебных заведений от налогов на землю и имущество. Главное условие для получения таких льгот – готовность принимать иностранных студентов. Это повысит вероятность того, что ведущие мировые вузы сочтут выгодным для себя открывать в России свои филиалы.

Второй шаг – создание студенческих городков в тех регионах страны, которые испытывают особую нужду в инвестициях. Например, в Томске и Новосибирске – тем более, что эти города уже отмечены в рейтингах лучших вузов планеты. В студенческих городках Давыдов предлагает создавать необходимую инфраструктуру: магазины, кинотеатры, кафе, клубы, развитая транспортная сеть.

И третий шаг – последовать примеру тех же США и выдавать студенческие визы сразу на весь срок обучения, чтобы не вынуждать студентов-иностранцев каждый год продлевать их, тратя время и силы на бюрократическую волокиту. Также представляется разумным выдавать вместе со студенческими визами и разрешение на работу, как это делается в Евросоюзе.

Давыдов убежден , что подобные меры привлекут в Россию студентов разных стран, а в глазах российской молодежи повысят ценность отечественного образования. Все, что нужно для реализации этих планов – законодательная поддержка со стороны государства.