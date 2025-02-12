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20% компаний в Крыму пользуются услугами самозанятых
фото: pxhere.com

20% компаний в Крыму пользуются услугами самозанятых

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 12.02.2025

Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, IT и транспортно-логистической отрасли. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в январе 2025 года составило 11,9 млн. Согласно опросу SuperJob, услугами граждан со статусом самозанятого сегодня пользуются 20% компаний. Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого.

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В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Строительство, проектирование
2. Логистика, грузоперевозки
3. Информационные технологии
4. Маркетинг, реклама, PR
5. Бухгалтерия, финансовый консалтинг
6. Кадры, управление персоналом, охрана труда
7. Дизайн
8. Редактура, копирайтинг
9. Документооборот
10. Юриспруденция, право

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