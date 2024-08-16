20 лет колонии! Житель Симферополя осужден за половые преступления против школьниц

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя Симферополя за совершение иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозы убийства в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста; их изнасиловании и ведении видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (п. «б» ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 131, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району и судом установлено, что поздней ночью 27 июля 2023 года нетрезвый мужчина на улице Беспалова познакомился с двумя 13-летними школьницами и предложил им вместе провести время. Возле входа в общежитие злоумышленник напал сзади на одну из подруг, приставив ей к горлу ключ. Угрожая убийством, он совершил половые преступления против несовершеннолетних, снимая происходящее на свой мобильный телефон, – рассказали в Следственном комитете.

Мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания осужденный будет ограничен в свободе еще на 1 год и 6 месяцев.

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