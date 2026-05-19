20 мая на Солнце начнётся мёртвый сезон
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 19.05.2026

Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон. Продлится он недолго, вероятно 2-3 суток, после чего начнут выходить активные центры с обратной стороны Солнца, — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые сообщили о вероятности магнитной бури на Земле во вторник, но со среды «все уйдет в полный ноль».

Накануне сообщалось, что серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.

источник: РИА Новости Крым 

