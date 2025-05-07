20 мая в Крыму начинается прием заявок на конкурс «Студенческая инициатива Крыма»

Как напомнила вице-премьер, старт СтИК был дан в рамках второго дня юбилейной V Всероссийской научно-практической конференции по вопросам экономического развития и управления региона, организованной главным финансовым ведомством республики.

Главный финансист Крыма рассказала, что принять участие в конкурсе могут студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов Республики Крым, а также различные объединения студентов, включающие три и более человек. Это студенческие клубы, советы, профсоюзные организации и т. д.

В первом конкурсе проектов студенческого инициативного бюджетирования-2025 в Крыму могут принять участие 32 колледжа и 2 вуза (в том числе право участвовать в конкурсе дали и филиалам). Ожидается, что всего с учетом филиалов вузов на конкурс подадут заявки около сорока участников, а на каждый проект студентам планируется выделить из республиканского бюджета 500 тыс. рублей, — анонсировала Ирина Кивико.

Конкурс будет проводиться в три этапа: 1-й этап «Прием заявок и документов» — с 20 мая по 2 июня 2025 года; 2-й этап «Публичная защита» – с 4 по 10 июня 2025 года; 3-й этап «Финал» — с 11 по 25 июня 2025 года — подведение итогов конкурса и определение победителей.

Зампред обратила внимание, что научные сотрудники Центра изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова уже проводят консультации со студентами и администрацией вузов по вопросам участия в конкурсе.

Какая сумма будет выделена на каждый победивший проект, что можно и чего нельзя делать на эти деньги и как правильно оформить документы можно, изучив Порядок организации и проведения конкурсного отбора инициативных проектов в сфере молодежной политики для получения финансовой поддержки из бюджета Республики Крым.

«Студенческая инициатива Крыма» (СтИК) – это возможность для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов Республики Крым реализовать с помощью бюджетных средств свой инициативный проект. Таким образом можно улучшить студенческие пространства, создать свою стартап-студию, организовать яркое событие в сфере образования, культуры, туризма и спорта, — подчеркнула Ирина Кивико.

Справка: Перечень общеобразовательных организаций (филиалов) с указанием максимально допустимого количества заявок на конкурсный отбор проектов инициативных проектов в сфере молодежной политики, исходя из численности студентов очной формы обучения представлен по ссылке: https://minfin.rk.gov.ru/structure/a5289e8b-1c58-49ba-8d7e-e6215a8329d8.

Как правильно создать свой проект инициативного бюджетирования, просчитать подробную смету, правильно оформить документы и пр. расскажут научные сотрудники Центра изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова. Консультации по тел. +7(3652) 78-80-82 и +7-978-624-40-76, e-mail: centr_grajdan@kipu-rc.ru.

Образцы документов, презентации и вспомогательные материалы размещены на сайте Минфина Крыма.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК