20 ноября в Ялте пройдёт День правовой помощи детям

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:46 14.11.2025

В Республике Крым 20 ноября 2025 года пройдёт Всероссийский День правовой помощи детям. В рамках этого дня на территории Республики Крым во всех муниципалитетах будут работать консультационные пункты для оказания бесплатной юридической помощи с целью защиты прав и интересов следующих категорий граждан:

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
  • лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
  • усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
  • дети-инвалиды и их родители;
  • дети участников специальной военной операции;
  • дети из многодетных семей.
В составе консультационной группы планируется работа адвоката,  представителей полиции, прокуратуры, отдела ЗАГС, Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориального органа Пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, отдела судебных приставов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества».

В Ялте прием заявителей будет осуществляться 20 ноября с 12:00 до 16:00 часов на базе ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» по адресу: г.Ялта, ул. Свердлова, д.21, т. 31-47-77.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

