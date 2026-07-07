20 рублей за буханку: социальные сорта хлеба в Севастополе не подорожают — власти обещают

В Севастополе стоимость социальных сортов хлеба останется фиксированной. Цены на хлеб «Формовой» и «Дарницкий» не изменятся — буханка по-прежнему будет стоить 20 рублей, как и последние пять лет.
По поручению губернатора Михаила Развожаева Правительство Севастополя субсидирует хлебозавод. Как пояснили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка, договоренности с производителем «Царь хлеб» полностью подтверждены. Даже с учетом логистических и топливных сложностей стоимость этих базовых сортов увеличиваться не будет.
Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене в 20 рублей можно в магазинах и павильонах «Царь хлеб». Фирменные точки работают ежедневно с 07:30 до 21:00 во всех районах города и близлежащих селах (включая Инкерман, Орлиное, Терновку и Верхнесадовое).
Режим работы: Пн-Вс: 07:30 — 21:00
НТО, Монастырское шоссе, д. 52
Торговое место, ул. Блюхера, д. 22
Магазин № 25 ул. Б. Морская, д. 38
Хлебный магазин с. Терновка, ул. Куйбышевская, д.1Б
Торговое место «Остановочный комплекс «Океан», ул. Ген. Острякова 63 А
Павильон, с. Орлиное, ул. Тюкова д. 53
Торговое место, ул. Гер. Севастополя, д. 25
Киоск, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 38
Торговое место «Ярмарка Силаева», ул. Павла Силаева, д. 8
Торговое место № 101, Балаклавское шоссе, 5 — км
Киоск, Балаклавское шоссе, 5 — км
НТО, Монастырское шоссе, д. 52
Киоск, ул. Громова, д. 56
Торговое место, пр-кт. Победы, д. 28
Магазин, ул. Нестерова, д. 11
Павильон, пр-кт. Победы, д. 38
Киоск, ул. Горпищенко, д. 63
Киоск, ул. М. Воронина, д. 65
Павильон, пл. Захарова, д. 4
Магазин № 110, ул. Богданова, д. 27
Магазин № 107, ул. Челюскинцев, д. 32
Магазин, ул. Адмирала Фадеева, д. 1
Торговое место, ул. Адмирала Юмашева, д. 57
Киоск, ул. Адмирала Юмашева, д. 25
Торговое место, пр-кт. Октябрьской Революции, д. 42
Торговое место, пр-кт. Гер. Сталинграда, д. 48
Павильон, ул. Вакуленчука, д. 18
Киоск, пр-кт. Гер. Сталинграда, д. 39
Павильон, ул. Бухта Казачья, д. 54
Павильон, ул. Б. Михайлова, д. 8
Павильон, пр-кт. Октябрьской революции, д. 26
Магазин № 302, ул. Гагарина, д. 11
НТО, ул. Косарева, д. 1
НТО, пр-кт. Ген. Острякова, д. 144
Киоск, пр-кт. Ген.Острякова, д. 209
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 248
Павильон, ул. П. Силаева, д. 8
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 75
Павильон, пр-кт. Острякова, д. 155
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 133
Киоск, пр-кт. Ген.Острякова, д. 35
Магазин «Горячий хлеб», ул. Гоголя, д. 29
Магазин № 64, ул. Шабалина, д. 3
Магазин № 38, ул. Супруна, д. 21
Магазин № 24, ул. Толстого, д. 37
Магазин № 11, ул. Токарева, д. 2В
Магазин № 1 ул. Ленина, д.16
источник: Правительство Севастополя
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С тегами: торговля в Крыму