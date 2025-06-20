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20 студентов завершили профессиональное обучение на сварщиков для работы на ведущих предприятиях Крыма
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

20 студентов завершили профессиональное обучение на сварщиков для работы на ведущих предприятиях Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 20.06.2025

В течение двух месяцев, начиная с 25 марта, на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова проходило профессиональное обучения на сварщиков дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе 3-го разряда.

На протяжении курса обучения студенты изучали теоретические основы сварочного процесса, технологии проведения сварки, правил безопасности на рабочем месте, а также практические навыки работы с различными видами сварочного оборудования. Обучающиеся овладели современными методами и технологиями, что позволит им уверенно вступить в ряды профессионалов в области сварки.

По итогам аттестации студенты получили свидетельство о профессиональной подготовке с присвоением соответствующей квалификации.

Обучение направлено на освоение ключевых компетенций для успешного выполнения сварочных работ в различных отраслях промышленности и проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Финансирование обеспечивается за счет грантов на бесплатное обучение по программам профессиональной подготовки. Организацией процесса с 2021 года занимается движение «Российские студенческие отряды» (РСО).

Сварщики играют ключевую роль в различных отраслях, включая строительство, машиностроение и судостроение. Качественная сварка – это основа прочности и долговечности конструкций. В условиях стремительного развития технологий и увеличения объема производственных процессов, востребованность квалифицированных сварщиков только возрастает. И мы рады, что совместно с университетом можем подготовить специалистов, готовых к работе в этой сфере, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.   

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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