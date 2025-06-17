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20 тысяч банкоматов и терминалов: в Севастополе расширилась сеть платежной инфраструктуры
фото: pikist.com

20 тысяч банкоматов и терминалов: в Севастополе расширилась сеть платежной инфраструктуры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:27 17.06.2025

На 1 апреля 2025 года в регионе установлено больше 20 тысяч банкоматов и терминалов, что на 2% превышает показатель начала апреля годом ранее. На тысячу севастопольцев приходится почти 37 устройств для приема банковских карт, это выше среднероссийского уровня (около 35 единиц).

В городе-герое выпущено почти 1,4 млн банковских карт: в среднем больше двух на каждого севастопольца.

Обеспеченность платежной инфраструктурой в регионе увеличилась за счет роста числа электронных терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Свою эффективность и позитивную динамику показывает проект по расширению платежной сети и наращиванию доли безналичных расчетов, который мы реализуем совместно с Правительством Севастополя и банковским сектором региона, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрия Соломенника.

В качестве альтернативы банкоматам в отдаленных селах Дальнее, Гончарное, Широкое, Передовое, Родниковое и поселке Солнечном в отделениях почтовой связи действует сервис «Наличные на кассе».

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Уровень доступности финансовых услуг в Севастополе составил 80 баллов из 100 возможных. Показатель включает развитие инфраструктуры для безналичных расчетов, дистанционных сервисов и альтернативных способов оплаты.

источник: Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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