20 тысяч банкоматов и терминалов: в Севастополе расширилась сеть платежной инфраструктуры

На 1 апреля 2025 года в регионе установлено больше 20 тысяч банкоматов и терминалов, что на 2% превышает показатель начала апреля годом ранее. На тысячу севастопольцев приходится почти 37 устройств для приема банковских карт, это выше среднероссийского уровня (около 35 единиц).

В городе-герое выпущено почти 1,4 млн банковских карт: в среднем больше двух на каждого севастопольца.

Обеспеченность платежной инфраструктурой в регионе увеличилась за счет роста числа электронных терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Свою эффективность и позитивную динамику показывает проект по расширению платежной сети и наращиванию доли безналичных расчетов, который мы реализуем совместно с Правительством Севастополя и банковским сектором региона, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрия Соломенника.

В качестве альтернативы банкоматам в отдаленных селах Дальнее, Гончарное, Широкое, Передовое, Родниковое и поселке Солнечном в отделениях почтовой связи действует сервис «Наличные на кассе».

Уровень доступности финансовых услуг в Севастополе составил 80 баллов из 100 возможных. Показатель включает развитие инфраструктуры для безналичных расчетов, дистанционных сервисов и альтернативных способов оплаты.