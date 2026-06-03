Жители Севастополя вернули в оборот мелочи на 364 тысячи рублей

Около 300 килограммов монет обменяли на банкноты и зачислили на счет жители региона во время акции Банка России «Монетная неделя», проходившей с 6 по 18 апреля 2026 года. В этот период банки отменяли комиссию за обмен металлических денег — обычно она составляет до 3% от суммы.

Больше всего горожане принесли монет номиналом 10 рублей — около 29 тысяч штук, это почти половина от общего объема мелочи, сданной в Севастополе. Вторым по популярности номиналом во время акции стали рублевые монеты: их севастопольцы сдали в банки 11300 единиц.

Общая сумма всех вернувшихся в оборот монет во время весенней «Монетной недели» в городе-герое составила 363 897 рублей.

Ежегодно регулятор выпускает большое количество монет, но значительная их часть не возвращается в оборот, а теряется или оседает в копилках и кошельках. «Монетная неделя» в стране проходит дважды в год, однако, если у вас есть мелочь, мы рекомендуем не дожидаться акции, а использовать монеты по их прямому назначению — рассчитываться ими за товары и услуги. Это и позволит повысить точность расчетов при покупках, и сократит затраты на чеканку новых денег, — отмечает заместитель управляющего Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Виталий Сидоренко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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