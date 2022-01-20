20 января – День Республики Крым

20 января 1991 года на полуострове состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма. Тогда идею восстановления республики поддержало подавляющее большинство крымчан – более 93% от принявших участие в голосовании и уже в феврале был принят закон о восстановлении Крымской АССР.

Волеизъявление крымчан в переломный момент истории, в условиях распада советской системы, было объективно обусловлено социально-политическими тенденциями. Референдум стал правовым демократическим ответом на вызовы времени, еще одним шагом на пути к восстановлению исторической справедливости. Крымчане на собственном опыте знают, как труден и тернист был путь к свободе, к воплощению нашей общей мечты – воссоединению Крыма с Россией. Непреклонная логика истории, несмотря ни на что, возвращает все на круги своя, — подчеркнул глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

По его убеждению, сегодня Крым зиждется на принципах добрососедства и взаимопомощи,

Мы развиваем родную культуру, традиции, гордимся совместными успехами и достижениям, бережем мир и согласие в общем доме, — говорится в поздравлении Председателя Правительства Крыма.

В свою очередь, Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что этот праздник крымчане отмечают уже 31 год.

Каждый раз при этом мы вспоминаем о первом на территории СССР референдуме, который подготовили и провели именно крымчане. И не просто провели, а сделали это так, что он получил высшую степень легитимности. Его результаты были утверждены актом Верховного Совета СССР и законом Украинской ССР. В этот день мы также вспоминаем о том, какие тревоги и надежды подтолкнули нас к решению о необходимости воссоздания крымской государственности, рассуждаем о том, какие ожидания, возлагавшиеся на неё, оправдались, а какие — ещё нет. День Республики также хороший повод для того, чтобы поговорить о наших перспективах, — подчеркнул Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента отдельно отметил политическую мудрость и последовательность, проявленную крымчанами более 30 лет назад.

Мы первые в СССР провели референдум. Мы — первый регион постсоветского пространства, разработавший и принявший демократическую Конституцию в мае 1992 года. Это был Основной Закон суверенного государства, готового уже тогда начать свой путь возвращения в Россию. И пусть тогда не вышло, но мы — первый регион постсоветского пространства, вернувшийся в состав России. И не для того, чтобы в ней попросту раствориться, а чтобы занять в ней достойное место, внести максимальный вклад в укрепление державной мощи и процветание нашей Родины. Нам первыми предстоит показать всему миру, что реинтеграция некогда единого пространства Русского мира — вещь неизбежная, естественная, а главное — справедливая. И мы это обязательно сделаем, ведь мы — крымчане. А значит — победа будет за нами, — сказал Владимир Константинов.

В честь праздничной даты глава крымского парламента Владимир Константинов, его первый заместитель Ефим Фикс и вице-спикеры Госсовета РК Эдип Гафаров и Алла Пономаренко возложили цветы к знаку «Сквер Республики» в крымской столице.

Также парламентарии осмотрели размещенную в холле Государственного Совета РК фотовыставку «Крым сквозь времена». В экспозицию вошли фотографии, открытки и гравюры из личного архива заместителя главы парламента РК Владимира Бобкова с видами крымских городов и знаковых достопримечательностей в период XIX и XX веков.

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