200+ беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов

Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Рано утром в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, на Северной стороны города сбили два вражеских беспилотника.

Накануне днем силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.

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