2017 севастопольских предпринимателей получили поддержку в рамках нацпроекта

С 2025 года в Севастополе успешно реализуется региональный проект «Малое и среднее предпринимательство» в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основные задачи проекта — расширение доступа бизнеса к финансовым ресурсам и увеличение охвата предпринимателей услугами инфраструктуры поддержки. На сегодняшний день 2017 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих начать свое дело, воспользовались мерами и услугами поддержки в рамках регионального проекта.

Ключевым направлением работы является финансовая поддержка. Предпринимателям предоставляются поручительства и независимые гарантии для привлечения кредитов, а также льготные микрозаймы. Эта мера помогает бизнесу преодолеть один из главных барьеров — нехватку оборотных средств для старта и развития.

Помимо финансовой помощи, субъектам МСП оказывается комплексная консультационная поддержка. На базе Центра «Мой бизнес» для предпринимателей бесплатно проводятся образовательные и нетворкинговые мероприятия: вебинары, личные консультации, бизнес-игры, мастер-классы, конференции, интенсивы, семинары и бизнес-завтраки. Эти мероприятия позволяют предпринимателям повышать квалификацию, обмениваться опытом и находить новых партнеров.

Национальные проекты России — это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они реализуются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя