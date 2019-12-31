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2019-2020: Крым взял четкий курс на увеличение собственных налоговых и неналоговых поступлений

2019-2020: Крым взял четкий курс на увеличение собственных налоговых и неналоговых поступлений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Бюджет Крыма 18:29 31.12.2019

Взят четкий курс на увеличение собственных налоговых и неналоговых поступлений. Об этом заявила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Взят четкий курс на увеличение собственных налоговых и неналоговых поступлений и снижение субсидий из федерального бюджета. Мы должны иметь возможность полноценно профинансировать свои базовые расходы, — подчеркнула Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, по предварительным данным, доходы консолидированного бюджета составят около 197 млрд. руб., из которых 134 млрд. руб. — безвозмездные поступления из федерального центра.

Значительная часть денежных поступлений из центра идет на финансирование мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития региона до 2022 года (ФЦП). Именно увеличением субсидий на софинансирование ФЦП объясняется постоянный рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Это не просто «проедание» государственных денег. Это инвестиции в дальнейшее развитие Крыма, — подчеркнула Ирина Кивико.

Вице-премьер добавила, что в ближайшие годы программа войдет в завершающую стадию, поэтому зависимость республиканской казны от безвозмездных поступлений из центра будет постепенно уменьшаться.

2019-2020: Крым взял четкий курс на увеличение собственных налоговых и неналоговых поступлений

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