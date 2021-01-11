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Уточненная статистика крымского минздрава: 3 298 человек с коронавирусом продолжают лечение
Фото: leo2014, pixabay.com

202 человека заболели, 55 выздоровели. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:12 11.01.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 202 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице во ВКонтакте Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3188 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 21 875 человек.

202 человека заболели, 55 выздоровели. Коронавирус в Крыму

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