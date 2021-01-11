202 человека заболели, 55 выздоровели. Коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 202 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице во ВКонтакте Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3188 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 21 875 человек.