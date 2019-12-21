2020 год идёт! И что он принесёт крымчанам?

Журналисты «Российской газеты» проанализировали грядущий год с точки зрения знаковых моментов, которые практически наверняка «случатся» в жизни крымчан.

Вкратце: 2020-й станет для полуострова годом завершения крупных инфраструктурных проектов, которые должны заметно улучшить жизнь жителей Крыма. Но не обойдется и без традиционного в начале каждого года повышения некоторых тарифов.

В подробностях же, отмечает «РГ», 2020 год в жизни Крыма отметится следующими событиями:

Путь на материк

25 декабря Керченский пролив пересечет по Крымскому мосту первый пассажирский состав дальнего следования Санкт-Петербург — Севастополь. А с апреля 2020 года география маршрутов поездов значительно расширится.

— Южный маршрут свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым, а также маршрут из Екатеринбурга, — рассказал гендиректор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов. — Есть идея стартовать и из Мурманска. Еще несколько маршрутов назначены из Москвы и Санкт-Петербурга плюсом к новым поездам N 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь и N 27/28 Москва — Симферополь. Появятся и новые пункты назначения на полуострове — Евпатория и Феодосия.

Позвоночник полуострова

Строительство федеральной трассы «Таврида» завершится в сентябре 2020 года. Автомобилисты смогут воспользоваться всеми четырьмя полосами 250-километровой дороги от Керчи до Севастополя.

В дальнейшем на полуострове планируют построить хордовую сеть дорог, ведущих от «Таврида». Они свяжут ее с Феодосией, Судаком и Ялтой. Также хордовой трассой может стать дорога из Белогорска в село Приветное (Алушта). Также начиная с 2020 года планируется ежегодно приводить в нормативное состояние в рамках действующих программ 340 километров региональных и муниципальных дорог. Объем дополнительно запрошенного из бюджета РФ финансирования на 2020 год — 8 миллиардов рублей.

Комфортная среда

На следующий год запланировано благоустройство 75 придомовых и 106 общественных территорий, на что потратят 2,6 миллиарда рублей. А в рамках федерального проекта благоустроят 33 территории на сумму более 610 миллионов рублей.

Регулируемый проезд

С 1 января 2020 года в Республике Крым увеличится стоимость проезда на автобусах междугороднего и пригородного сообщения.

С 1 января 2020 года перевозка одного пассажира на междугородних маршрутах на расстояние один километр будет стоить

2 рубля 81 копейку. Как пояснил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад, ранее тарифы в этом секторе пассажирских перевозок не регулировались государством, и перевозчики сами назначали цену поездок.

— Но после обращения министерства транспорта РК около 90 междугородних маршрутов теперь будут перевозить пассажиров по регулируемому тарифу, — пояснил он. — Остальные дополнят этот список во втором-третьем кварталах 2020 года.

Стоимость проезда в крымских пригородных автобусах с 1 января 2020 года также подорожает на 3 процента — до 1 рубля 80 копеек за перевозку одного пассажира.

Возрастет на 3,5 процента с 1 января и тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении — до 1 рубля 57 копеек за один пассажиро-километр.

Заплатим за «квадраты»

С 1 января 2020 года крымчанам начнут начислять налог на жилую недвижимость физических лиц. В конце октября соответствующий закон приняли депутаты Госсовета РК. Правда, квитанции с начисленными за 2020 год суммами крымчане получат лишь в 2021 году.

Первые годы в Крыму будет действовать понижающий коэффициент: в 2020-м — 0,2 к сумме налога, во второй год — 0,4, в третий — 0,6.

В соответствии с базовыми расчетами ФНС ориентировочно налог на трехкомнатную квартиру может достигать в первый год 400-600 рублей в год. Важно, чтобы крымчане привыкли к его администрированию.

Пенсионеры будут освобождены от имущественного налога на имеющуюся недвижимость, но только на одну квартиру, дом или дачу.

Власть на связи

Уже сейчас 94 процента крымчан имеют доступ к госуслугам по принципу «одного окна». В Крыму их обслуживают 558 окон в 24 многофункциональных центрах.Но уже к 1 сентября 2020 года услуги по принципу «одного окна» будут получать 100 процентов граждан в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Ленинском, Первомайском, Сакском, Симферопольском и Советском районах.

Также откроются 18 офисов «Мои документы» в населенных пунктах с численностью менее 5000 человек — в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Первомайском и Симферопольском районах.

Параллельно к 1 сентября 2020 года создадут единую электронную систему обращений граждан, предполагающую обмен данными между органами власти и муниципалитетами в режиме онлайн.

А уже к 1 мая появится модуль электронных обращений граждан с географической картой, интегрированный в систему официального электронного документооборота «Диалог».

Здоровее будем

В 2020 году все 23 детских амбулатории внедрят принципы бережливой поликлиники. Проект предусматривает создание электронного расписания врачей, предварительную запись во все подразделения поликлиники, разделение потоков пациентов по предварительной записи и по живой очереди, выделение отдельного кабинета для выдачи справок и направлений. В каждом лечебном учреждении будет организован информационно-консультативный центр.

До конца года в детские больницы и поликлиники полуострова поставят 217 единиц медоборудования. Во всех поликлиниках в 2020 году будут установлены новая мебель, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также энергосберегающие лампы.

Также в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят 44 и отремонтируют 18 ФАПов, возведут 23 и отремонтируют 14 врачебных амбулаторий.

Но главным событием года в медицинской сфере станет в июле открытие Республиканской клинической больницы стоимостью 10 миллиардов рублей, рассчитанной на 730 пациентов. Клиника оснащена самым современным оборудованием, собственной котельной и вертолетной площадкой. 2800 сотрудников больницы уже набраны.

Тарифы

Госкомитет по ценам и тарифам РК утверждает тарифы на услуги ЖКХ на 2020 год. Благодаря принятому Госдумой РФ на минувшей неделе закону, темп прироста розничной цены на газ для населения будет снижен в два раза — топливо будет дорожать на 3-4 процента каждые шесть месяцев вместо 11,7 процента каждые полгода до 1 июля 2021 года.

В 2020 году тариф на вывоз мусора останется на уровне 2019 года — жители сел будут платить за эту услугу 40 рублей с человека, горожане — 50 рублей.

Тариф за отопление с 1 сентября 2019 года был снижен с 3000 до 2300 рублей за гигакалорию. Повышение в 2020 году не планируется.

Предельный тариф на воду также остается на уровне 31,55 рублей за кубометр с НДС.

Совокупные же коммунальные платежи граждан в 2020-2022 годах будут повышаться с 1 января на величину от 0,6 до 1 процента, с 1 июля — от 4,5 до 5,7. С 2023 года тарифы будут повышаться ежегодно на 4,4 процента, что сопоставимо с общероссийскими темпами.