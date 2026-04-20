2026 год: как изменится плата за техосмотр в России

Федеральная антимонопольная служба предложила изменить методику расчета предельной платы за технический осмотр, на основании которой формируются региональные тарифы операторов. В нее, согласно проекту приказа ведомства, могут «зашить» НДС, а также ввести для операторов дополнительную пошлину. Как эта инициатива повлияет на цены как для самих операторов, так и для автовладельцев, рассказывает «Парламентская газета».

В чем суть изменений?

На сегодняшний день в России действует единая методика установления предельного размера платы за технический осмотр. Она содержит ряд обосновывающих документов — на их основе, а также на основе сведений, полученных от операторов ТО, региональные власти рассчитывают предельную плату и устанавливают ее значение.

Ключевым моментом для понимания нововведений является то, что в действующей редакции методика не учитывает НДС, поскольку технический осмотр исключен из перечня операций, облагаемых налогом. Таким образом, после вступления изменений в силу НДС будет учитываться при расчете предельной платы.

Дополнительно ФАС России предложила взимать с операторов ТО пошлину за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты. В текущей редакции это требование также не предусмотрено.

«НДС в любом случае платит потребитель»

Как отметили в разговоре с «Парламентской газетой» участники отрасли, грядущее обновление методики неизбежно скажется на ценах на техосмотр, причем как для операторов, так и для рядовых водителей.

Следует понимать, что НДС относится к той категории налогов, которые всегда, при любых обстоятельствах, платит потребитель, — подчеркнул член правления Союза автосервисов Александр Пахомов. — Поэтому можно прогнозировать, что и в данном случае повышение стоимости техосмотра как предельной, так и фактической тоже ляжет на плечи потребителя. Особенно если учитывать то, что и сами по себе услуги ТО дорожают по мере роста инфляции и стоимости необходимых компонентов.

Руководитель некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и Транспорт» Ярослав Васичков, в свою очередь, отметил, что говорить о росте стоимости услуг в свете грядущих изменений как минимум преждевременно.

Начать следует с того, что система техосмотров у нас в принципе не работает должным образом, — пояснил эксперт. — Потому что действующее законодательство предполагает, что техосмотр не является обязательной процедурой и автомобиль вполне может допускаться на дороги общего пользования без него.

Подвести нормативную базу под ситуацию «на земле»

Что касается обновления методики, то здесь, по словам Ярослава Васичкова, все немного сложнее.

Методика устроена таким образом, что большинство операторов техосмотра просто не способно собрать все необходимые сведения, чтобы подтвердить свои расходы и тем самым как-то повлиять на предельную стоимость, — пояснил собеседник издания. — А в том случае, если тарифный регулятор не набирает больше 50 процентов достоверных сведений, предельная стоимость просто индексируется на официальный уровень инфляции, то есть 2, 3, 4 процента и так далее.

Таким образом, констатирует эксперт, стоимость нормо-часа, заложенная в методике, уже не отвечает реальным затратам операторов. Что же касается включения НДС в расчеты, то этот момент уже регулируется Налоговым кодексом, и многие операторы налог уже по факту платят. Так что все, что делает сейчас ФАС, — приводит свои документы в соответствие с федеральным законодательством.

Проблемы в связи с этим, скорее всего, возникнут у маленьких операторов, у которых нет бухгалтеров, или которые сидят на АУСН — автоматизированной упрощенной системе налогообложения, — заключил Ярослав Васичков. — Потому что им придется каким-то образом высчитывать этот налог отдельно. Соответственно, либо количество таких операторов будет сокращаться, либо они повысят стоимость услуг, чтобы покрыть возросшие расходы. Но не напрямую, а, например, за счет каких-то дополнительных клиентских опций, например будут настойчиво предлагать провести в дополнение к основному ТО еще и дополнительную устойчивую диагностику.

Примерно такая же ситуация складывается с пошлинами. По словам эксперта, операторы ТО хотя и не оплачивают пошлину сами, это делают владельцы авто, но тем не менее занимаются внесением сведений в государственные информационные системы. Эта процедура может занимать до сорока пяти минут (а если база по каким-то причинам окажется недоступной, то и дольше), что напрямую влияет на загрузку специалистов и оборачиваемость бизнеса.

Наконец, есть и еще один существенный аспект — количество автомобилистов в России по некоторым косвенным признакам существенно снизилось и продолжает снижаться.

Среди наших клиентов, например, очень много таких, кто из-за возросших расходов решил вообще обойтись без автомобиля — поменял работу, возможно, жилье и оптимизировал свою логистику таким образом, чтобы пользоваться общественным транспортом, — рассказал «Парламентской газете» член совета Региональной ассоциации станций технического обслуживания Михаил Петров. — Порядка 30 процентов таких клиентов накопилось за последние несколько лет.

Таким образом, по словам Михаила Петрова, те, для кого обслуживание автомобиля уже стало неподъемной финансовой ношей, от него благополучно отказались. Ну а те, кто продолжает отношения со своим железным конем и готов вкладываться в него дальше, скорее всего, не заметят возможного повышения или найдут способ с ним примириться.

источник: «Парламентская газета»

