Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 2026 год — каким специалистам в России повысят зарплату
Новости Республики
2026 год - каким специалистам в России повысят зарплату
фото: © РИА Новости . Владимир Трефилов

2026 год — каким специалистам в России повысят зарплату

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:13 26.01.2026

В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов, а также представителей рабочих профессий в России, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru.

Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, – делают выводы аналитики.

По данным исследования, зарплата разработчиков ПО по итогам прошлого года составила 284 тысячи рублей. Ожидаются заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).

Узнайте больше:  Глава Крыма подвел итоги выполненных в 2025 году работ по капитальному ремонту МКД

Вместе с тем оплата труда представителей рабочих профессий варьировалась от 100 до почти 250 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч), – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют поднять зарплаты работникам госслужбы и местного самоуправления.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.