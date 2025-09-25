2026 год может стать Годом гостеприимства в Крыму

Мы проработали проект программы по признанию 2026 года Годом Крымского гостеприимства. В инициативу включены наши ведущие гостиничные и санаторно-курортные комплексы, а также другие средства размещения. Сейчас проект проходит стадию согласования, – рассказал Ганзий.

По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.

источник: РИА Новости Крым