2026 год россияне начнут с 12-дневных каникул

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановило перенести в 2026 году выходные дни – с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря, – сказано в тексте постановления.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.

Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.

источник: РИА Новости Крым