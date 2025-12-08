Прямо сейчас:
2026 год в Республике Крым объявлен Годом крымского гостеприимства
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

2026 год в Республике Крым объявлен Годом крымского гостеприимства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:53 08.12.2025

2026 год официально объявлен в республике Годом крымского гостеприимства. Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства.

Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, наш полуостров   — это территория гостеприимства. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в Республике Крым после исторического воссоединения с Россией имеет стратегическое значение для экономического и социального развития региона и является одним из ключевых факторов, определяющим привлекательность полуострова для туристов и инвесторов.

Благодаря целенаправленной поддержке Правительства Российской Федерации сделан колоссальный прорыв в создании и модернизации объектов туристической, обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, соответственно растет уровень сервиса и вовлеченность в туротрасль. В индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек —  практически каждый седьмой трудоспособный гражданин республики,  а в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы. Все достижения в современной системе обеспечения комфортного пребывания туристов в регионе и шаги, которые еще необходимо предпринять, Год крымского гостеприимства подведет под общий знаменатель, — сообщил министр. 

Официальный старт Года крымского гостеприимства Министерство курортов и туризма Республики Крым даст на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке «Крым. Сезон – 2026» в феврале и продолжит в течение года яркими событиями, демонстрирующими круглогодичный санаторно-курортный и туристический потенциал полуострова,  при участии органов власти и администраций курортных регионов республики.

Портрет туриста 2025 года, который составило министерство,  показал, что 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у порядка 94% туристов оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% – уже в следующем году, 30% – в ближайшие 5 лет. Это высокие результаты, которые необходимо ежедневно поддерживать при существующей высокой конкуренции с другими курортными регионами страны.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 2 114

