2026 год в Республике Крым объявлен Годом крымского гостеприимства

Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, наш полуостров — это территория гостеприимства. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в Республике Крым после исторического воссоединения с Россией имеет стратегическое значение для экономического и социального развития региона и является одним из ключевых факторов, определяющим привлекательность полуострова для туристов и инвесторов.

Благодаря целенаправленной поддержке Правительства Российской Федерации сделан колоссальный прорыв в создании и модернизации объектов туристической, обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, соответственно растет уровень сервиса и вовлеченность в туротрасль. В индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек — практически каждый седьмой трудоспособный гражданин республики, а в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы. Все достижения в современной системе обеспечения комфортного пребывания туристов в регионе и шаги, которые еще необходимо предпринять, Год крымского гостеприимства подведет под общий знаменатель, — сообщил министр.

Официальный старт Года крымского гостеприимства Министерство курортов и туризма Республики Крым даст на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке «Крым. Сезон – 2026» в феврале и продолжит в течение года яркими событиями, демонстрирующими круглогодичный санаторно-курортный и туристический потенциал полуострова, при участии органов власти и администраций курортных регионов республики.

Портрет туриста 2025 года, который составило министерство, показал, что 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у порядка 94% туристов оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% – уже в следующем году, 30% – в ближайшие 5 лет. Это высокие результаты, которые необходимо ежедневно поддерживать при существующей высокой конкуренции с другими курортными регионами страны.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК