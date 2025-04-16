2026 год возможно посвятят крымскому гостеприимству

Он отметил, что на сегодняшний день даже на федеральном уровне активно продвигается идея того, чтобы туристы приезжали в Крым на отдых.

Мы с главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым проговорили, была идея, чтобы сделать следующий год, 2026 годом Крымского гостеприимства, — сказал Ганзий.

По его словам, Сергей Аскенов поддержал инициативу. Теперь перед министерством курортов стоит задача разработать обширную программу туризма в регионе.