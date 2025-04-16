2026 год возможно посвятят крымскому гостеприимству

Он отметил, что на сегодняшний день даже на федеральном уровне активно продвигается идея того, чтобы туристы приезжали в Крым на отдых.
Мы с главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым проговорили, была идея, чтобы сделать следующий год, 2026 годом Крымского гостеприимства, — сказал Ганзий.
По его словам, Сергей Аскенов поддержал инициативу. Теперь перед министерством курортов стоит задача разработать обширную программу туризма в регионе.
Предприниматели также могут принять участие в ее создании и предоставить собственные идеи», — заметил Ганзий.
Форум индустрии гостеприимства «ТуризмЭкспоКрым» проходит в Ялта с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым туристический