 21 апреля - День возрождения реабилитированных народов Крыма

Комментарий Главы РК Сергея Аксёнова в связи с Днем возрождения реабилитированных народов Крыма.

Сегодня День возрождения реабилитированных народов Крыма. Это особая дата в новейшей российской истории полуострова. 21 апреля 2014 года наш Президент подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». В сентябре 2015 года Глава государства внес изменения в этот документ: к перечню реабилитированных народов были добавлены представители итальянского народа.

Указ был принят практически через месяц после воссоединения Крыма с Россией и через 10 дней после принятия новой Конституции республики, в числе первых нормативно-правовых актов, определяющих развитие нашего региона. Это свидетельствует об особом внимании, которое высшее руководство страны придавало и придает вопросам восстановления исторической справедливости в отношении представителей репрессированных народов.

Апрельский Указ отражает суть национальной политики России, которая заключается в обеспечении равных прав и благоприятных условий для социального и национально-культурного развития всех народов, в укреплении единства российской нации на основе нашей общей истории и общих духовно-нравственных ценностей.

Указ во многом задает вектор национальной политики в Крыму, определяет меры социальной поддержки реабилитированных народов. За семь лет в рамках государственных программ построены десятки километров сетей газо-, водо- и электроснабжения, сотни семей обеспечены собственным жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Тысячи представителей реабилитированных народов пользуются мерами социальной поддержки.

Государственная поддержка оказывается национально-культурным автономиям, средствам массовой информации, издающимся на родных языках народов Крыма. На официальном сайте Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым создана электронная библиотека социально значимой литературы на родных языках; только за прошлый год издано 30 наименований книг. Близится к завершению строительство Соборной мечети в Симферополе.

Крым – наш общий дом, и все мы – часть большой российской семьи народов, где взаимное уважение и солидарность – это общие и абсолютные ценности, а мир и взаимопонимание – общее достояние и заслуга.