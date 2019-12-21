21 декабря в Симферополе — предновогодняя ярмарка

21 декабря на предновогодней ярмарке в Симферополе традиционно свою продукцию представят крымские сельхозпроизводители. По ценам на 15-20% ниже рыночных — обещают организаторы.

В местах размещения торговых точек будут организованы постоянные дежурства специалистов Роспотребнадзора, ветслужбы, департамента административно-технического контроля и полиции с целью осуществления контроля качества реализуемой продукции, соблюдения правил торговли и обслуживания, а также пресечения фактов стихийной торговли на прилегающих территориях, — отмечают организаторы.

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт 21 декабря, в субботу, по следующим адресам:

проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177;

парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской/ ул. Б.Куна;

дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3;

парковка перед зданием КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Ракетная,10.

Приглашаем жителей и гостей крымской столицы посетить ярмарку, где будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Работать торговые точки будут с 8:00 до 15:00.