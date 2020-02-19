21 февраля в Херсонесе подведут итоги конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт церемония награждения международным фондом искусств им. С.Д. Эрьзи участников Международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи».

Фонд занимается изучением и популяризацией творчества скульптора ХХ века С. Д. Эрьзи, которого часто называют «Русским Микеланджело». За 83 года ежедневной работы мастер оставил значимое творческое наследие. Помимо своей основной деятельности фонд регулярно организовывает образовательные мероприятия: выставки, кинопоказы, фестивали. Международный детский проект «Миры мастера Эрьзи» стартовал в 2016 году, в рамках празднования годовщины скульптора. В конкурсе приняли участие дети от 6 до 16 лет из России, Италии, Эстонии, Азербайджана и Аргентины – во всех этих странах проживал Степан Эрьзя. В конкурсе 2019 года, который был посвящен жизни и деятельности скульптора в Баку, приняли участие дети из нескольких городов: Баку, Севастополь, Новороссийск, Москва, Полевской, Саранск, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Из Севастополя в конкурсе приняли участие 18 детей. Из ГБОУДО г. Севастополя «Севастопольская художественная школа» под руководством 2-х преподавателей — Соповой Елены Геннадьевны и Дрич Алексея Владимировича и из ГБОУ СОШ № 37 г. Севастополя кружок ИЗО «Юный художник» под руководством преподавателя Лимоновой Елены Александровны.

Дети смогли проявить себя в разных видах искусства: от живописи до анимации. Самое главное условие работать в рамках темы связанной с творчеством скульптора. В рамках проекта была создана одноименная выставка, которая уже прошла во многих городах России и зарубежья. Конкурс проходит в несколько этапов, каждый из которых завершается вручением призов. Лучшие работы попадают на сайт фонда. Международный творческий конкурс им. С.Д. Эрьзи долгосрочный, приём заявок осуществляется до сих пор, — говорят специалисты.

иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»