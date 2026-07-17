21 июля в Севастополе стартует летний лекторий

Общество «Знание» запускает летний лекторий для молодежи Севастополя. Просветительские встречи будут проводить на площадке Ресурсного центра поддержки добровольчества. Каждый вторник и четверг в 16.00 для школьников и студентов города запланированы мастер-классы и лекции от ведущих экспертов в сфере безопасности, медиа, культуры и спорта. Проект реализуется по инициативе Общества «Знание» совместно с управлением по делам молодежи.

Запуск летнего лектория – это важный шаг в развитии молодежной политики нашего города. Мы целенаправленно создаем современную образовательную среду, где молодые севастопольцы смогут не только получать знания, но и развивать практические навыки, необходимые для успешной самореализации. Особенно ценно, что программа охватывает самые актуальные направления – от цифровой безопасности до личностного роста. Уверена, что встречи с экспертами помогут ребятам найти свой путь в жизни, научиться эффективно справляться с вызовами современного мира и раскрыть свой потенциал. Такой формат взаимодействия – это именно то, что нужно нашей молодежи для уверенного движения вперед, – отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

21 июля откроет работу лектория встреча с начальником отдела коммуникационных и общественных проектов Медицинского информационно-аналитического центра Артемом Коваленко. Лектор Общества «Знание» расскажет, как развитие памяти, внимания, мышления и навыков саморегуляции помогает лучше справляться с учебными нагрузками и стрессом. 23 июля правилами безопасности в цифровом мире поделится со слушателями старший специалист по работе в социальных сетях Центра управления регионом Дмитрий Мерлин. Он приведет примеры влияния кибербуллинга на жизнь людей и расскажет о способах борьбы с его последствиями.

28 июля лекцию посвятят теме спорта и историям успеха выдающихся российских спортсменов. Ветеран спецоперации, спортсмен-паралимпиец Евгений Колмогоров покажет ребятам, как ежедневные занятия спортом, дисциплина и упорство в достижении целей не только приносят медали и рекорды, но и закаляют характер, укрепляют веру в себя и помогают добиться успехов в жизни.

30 июля в мир русского языка и народного фольклора приглашает слушателей севастопольская поэтесса, член Общественной палаты Севастополя Мария Батюхно. В формате интерактивной викторины лектор Общества «Знание» познакомит участников с любопытными фактами о происхождении и значении слов и фразеологизмов, поможет вспомнить пословицы, крылатые выражения и произведения известных русских писателей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя