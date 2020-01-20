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Этой зимой Крыму может не хватить 120 мегаватт электроэнергии

21 января в Симферополе без света останутся жители домов нескольких улиц

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:17 20.01.2020

21 января в Симферополе в связи с проведением внеплановых работ — с 8:00 до 17:00 — будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет)
  • ул. Чернышевского 8-14 (чет),11-17(нечет)
  • ул. Большевика Шаталова 26-30 (чет),
  • ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)
  • ул. Кечкеметская 95-127 (нечет)
  • ул. Коммунаров 2-30 (чет),1-43 (нечет)
  • ул. Пр. Победы 194-196 (чет)
  • ул. Сельвинского 81-83 (нечет).

Симферопольский городской РЭС приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

21 января в Симферополе без света останутся жители домов нескольких улиц

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