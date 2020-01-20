21 января в Симферополе без света останутся жители домов нескольких улиц

21 января в Симферополе в связи с проведением внеплановых работ — с 8:00 до 17:00 — будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет)

ул. Чернышевского 8-14 (чет),11-17(нечет)

ул. Большевика Шаталова 26-30 (чет),

ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)

ул. Кечкеметская 95-127 (нечет)

ул. Коммунаров 2-30 (чет),1-43 (нечет)

ул. Пр. Победы 194-196 (чет)

ул. Сельвинского 81-83 (нечет).