21 января в Симферополе без света останутся жители домов нескольких улиц

21 января в Симферополе в связи с проведением внеплановых работ — с 8:00 до 17:00 — будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
- ул. Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет)
- ул. Чернышевского 8-14 (чет),11-17(нечет)
- ул. Большевика Шаталова 26-30 (чет),
- ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)
- ул. Кечкеметская 95-127 (нечет)
- ул. Коммунаров 2-30 (чет),1-43 (нечет)
- ул. Пр. Победы 194-196 (чет)
- ул. Сельвинского 81-83 (нечет).
Симферопольский городской РЭС приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.