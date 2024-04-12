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21-летний керчанин хотел «легких денег», а нарвался на крупные неприятности

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:07 12.04.2024

В Керчи полицейские «по горячим следам» задержали пособника аферистов, который забрал сбережения у пенсионерки. Онлайн-мошенники сработали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», заодно «разменяв» своего помощника — «курьера».

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи за помощью обратился 27-летний местный житель и сообщил, что мошенники обманным путем похитили 150 тысяч рублей у его бабушки 1938 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что утром неизвестные позвонили его бабушке и сообщили, что якобы ее дочь попала в ДТП и необходима финансовая помощь. Доверчивая пенсионерка собрала последние сбережения и передала их прибывшему к ней курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек не стал отрицать своей вины и рассказал, что решил подзаработать, объявление о работе нашел в сети Интернет. О криминальном характере заработка подозреваемый догадывался, но отказаться от «легкой» прибыли не смог, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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