21-летний житель Инкермана осужден… в 7-й раз. О «подвигах» юнца – Следственный комитет

Его «университеты» – на зоне.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении шестикратно ранее судимого 21-летнего жителя Инкермана за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки (ч. 1 ст. 166, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 139, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Балаклавскому району и судом установлено, что в течение сентября и октября 2022 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил серию преступлений против личности и имущества жителей Инкермана. Кроме того, злоумышленник, затаив обиду на пожилую соседку, проник через балкон в ее квартиру дома по улице Яблочкова, где попытался задушить пенсионерку подушкой и руками. В результате причинения травм женщина потеряла сознание. Молодой человек, полагая, что убил соседку, скрылся с места преступления. Однако вскоре потерпевшая пришла в сознание, – сообщили в Следкоме.

Также установлено, что возле дома по улице Погорелова юноша напал на прохожего и похитил мобильный телефон. Кроме того, близ улицы Линейной он угнал припаркованный у обочины автомобиль ВАЗ-21074, после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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