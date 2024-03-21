21 марта – Международный день лесов. Крымские пожарные проводят рейды

С начала 2024 года в Крыму ликвидировано уже 4 лесных пожара. Благодаря раннему обнаружению, огню не дали распространиться на большую площадь, но каждый год в период пожароопасного сезона зелёные гектары находятся в опасности. В условиях сухого летнего климата, большого количества хвойных деревьев и сухой лесной подстилки одна искра может стать причиной большого пожара.

Сегодня, 21 марта, в Международный день лесов специалисты МЧС России проводят рейды на территории лесной местности в Ялте и Феодосии, проверяют подготовку к пожароопасному периоду, который начнётся с 1 апреля. Для недопущения распространения огня на населённые пункты создаются минерализованные полосы, уборка сухой растительности и сезонного мусора, а с местными жителями проводятся профилактические беседы, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым регулярно проводит мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории горно-лесной местности полуострова. Сотрудники общаются с населением и распространяют информационные листовки.