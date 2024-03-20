21 марта в Симферополе с утра до полуночи будут перекрыты две центральные улицы

Временное ограничение движения в Симферополе – трудность ежедневная, связанная с массовой обрезкой деревьев этой весной. Завтра будут перекрыты улицы Крейзера и Долгоруковская.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 21 марта будет ограничено движение на участках улиц: ул. Долгоруковская (от переулка Галерейный до ул. Павленко), ул. Крейзера (от ул. Гоголя до ул. Казанская), — сообщили в администрации крымской столицы.

Власти и коммунальщики также предупреждают о возможных отключениях электроэнергии в центре Симферополя.