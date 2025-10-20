Прямо сейчас:
21 октября: севастопольцы могут обратиться к общественным инспекторам Госжилнадзора
21 октября: севастопольцы могут обратиться к общественным инспекторам Госжилнадзора
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

21 октября: севастопольцы могут обратиться к общественным инспекторам Госжилнадзора

20.10.2025

21 октября в Севастополе пройдет очередной прием граждан общественными инспекторами Госжилнадзора. Жители получат возможность лично обсудить актуальные вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, и получить квалифицированную, в том числе юридическую помощь в их решении.

Прием состоится с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Генерала Коломийца, дом 5. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону +7 (978) 805-93-53. Запись ведется с 10:00 до 18:00.

Общественные инспекторы Госжилнадзора выступают посредниками между жильцами и управляющими организациями, помогая защитить права собственников и нанимателей жилья. Их работа направлена на обеспечение соблюдения жилищного законодательства, контроль за качеством коммунальных услуг и содержанием общего имущества в многоквартирных домах.

На приеме специалисты проконсультируют по вопросам управления домом, организации общих собраний собственников, а также разъяснят порядок проведения переустройства и перепланировки жилых помещений.

Севастопольцы могут обратиться с жалобами и запросами на темы — от некачественного водоснабжения или отопления до необоснованных начислений в квитанциях и проблем с благоустройством придомовой территории. Также уделяется внимание деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК — инспекторы помогут разобраться в законности их действий и при необходимости помогут составить обращения в надзорные органы.

Такие встречи становятся важным инструментом обратной связи между жителями и контролирующими структурами, которые способствуют повышению прозрачности и эффективности работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 21

