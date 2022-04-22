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22 апреля – день рождения Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

22 апреля – день рождения Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 22.04.2022

Духовенство Симферопольской и Крымской епархии, преподаватели и студенты Таврической духовной семинарии,  сотрудники епархиального управления сердечно поздравляют Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с Днем рождения.

Да хранит Вас Всемилостивый Господь, помогая  Вам на многотрудном поприще архипастырского служения во славу Матери Церкви! Вы, дорогой Владыка,  наш пастырь добрый, ведущий нас, паству свою, к Царству Небесному. Желаем Вам крепкого здравия душевного и телесного, многих сил, терпения, крепости, бодрости духовной на многая и благая лета, — говорится в обращении, опубликованном на сайте епархии.

К поздравлениям присоединился и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Жизнь Владыки является образцом достойного и самоотверженного служения Церкви и обществу. Невозможно переоценить его вклад в возрождение Православия в Крыму, в сохранение традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального мира и согласия на крымской земле. Благодаря усилиям и молитвам Владыки строятся храмы, возрождаются древние монастыри, обновляется духовная жизнь, развивается духовное образование, реализуются благотворительные проекты. Сотрудничество Правительства Республики Крым и Симферопольской и Крымской епархии охватывает разные сферы и приносит добрые плоды. Мы с гордостью и любовью называем Высокопреосвященнейшего Лазаря «наш Владыка» и внимательно прислушиваемся к его пастырскому слову, — отметил Сергей Аксёнов.

22 апреля – день рождения Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

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