22 февраля — день святого Панкратия. Сны снятся вещие. И чудеса случаются...

22 февраля — в народе же считали, что сегодня тот самый февральский день, в который может случится чудо, и погода свой зимний характер вдруг сменит на весенний. Говорили: «Панкрат воду прибавляет, март собирает». А ещё предки наши нынче плели лапти из лыка и льна. Готовились к весне. Причём делом этим занимались исключительно мужчины. И такой обувки доводилось делать много, ведь изнашивалась она быстро — по 2 пары в неделю у одного человека.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Память затворника и аскета Панкратия Печерского
Отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть великого Иисуса Христа.
Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав о благовестии Иисуса Христа, отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть великого Учителя. Его потрясли чудеса, и, когда он услышал Божественное учение, то уверовал во Христа как Сына Божия. Он сблизился с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. С тех пор юноша Панкратий стал известен святому апостолу Петру.
После Вознесения Спасителя один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и весь их дом. Когда родители Панкратия скончались, он, оставив свое имение, ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве и глубоком духовном размышлении. Святой апостол Петр, однажды проходя по тем местам, встретил Панкратия в Понте, взял его с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где находился святой апостол Павел. Там святые апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромении.
Святитель Панкратий усердно трудился над христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где совершал Богослужения. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромении и окрестных городов приняли христианскую веру.
Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и побили камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель Панкратий (I). Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.
А ещё предки наши смотрели на этот день с опаской: с 22 февраля для крестьян наступала тяжёлая пора, потому что продуктовые запасы подходили к концу — «У Панкрата в закромах небогато».
Погодные приметы дня сегодняшнего…
- Следующие 7 дней после 22 февраля холодные – март будет и теплым, и солнечным.
- На деревьях снег налипает – жди скорого потепления.
- Закат багряный – к снегопаду.
- Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.
- Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
- Шумит лес – жди скорого тепла февраля очень холодно – больше морозов не будет.
- Увидеть на ветке ели рябчика – к похолоданию.
- Стекла в доме запотели – будет потепление.
- Ветви деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
И! Все сны на Панкрата — вещие!!!
Сегодня обычно происходило первое существенное потепление, а потому люди считали, что март уже не за горами и весна придет совсем скоро.
Также верили, что если сегодня много работать, заниматься повседневными хлопотами, делать уборку, чинить одежду, ремонтировать и мастерить, то таким образом ты привлечешь много достатка в будущем году, а урожай точно будет хорошим.
В Японии же сегодня празднуют День кошки! Всё, в принципе, просто: японцы считают, что коты да кошки, мяукая, издают звук «нян-нян-нян», что по-японски значит «два-два-два». И вот по чьей-то воле эту «кошачью фразу» привязали к схожей по числам дате — к 22 числу 2 месяца года. Так что не забудьте сегодня поздравить с праздником и угостить лакомством своих домашних котеек!
А ещё 22 февраля празднуют…
- День кошки — Япония
- 22 февраля — День прогулки с собакой (National Walking the Dog Day) — США
- День коктейля «Маргарита» (National Margarita Day) — США
- День единства — Египет
- 22 февраля — День работника землеустройства, геодезии и картографии — Кыргызстан
- День Джорджа Вашингтона — США
- День Такэсимы — Япония
- 22 февраля — День независимости — Сент-Люсия
- День дикой природы (National Wildlife Day) — США
- Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия, Тихона
- Лаптев день
- День приманивания хорошего настроения
- 22 февраля — Всемирный день размышлений (World Thinking Day)
- Международный день поддержки жертв преступлений
- День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского
- День основателей движения скаутов (B-P Day)
По материалам:
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..