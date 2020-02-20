22 февраля в Севастополе — чемпионат ЮФО по панкратиону

В Севастополе чемпионат и первенство Южного федерального округа по панкратиону состоятся во второй раз. 22 февраля на базе спортивного клуба «Муссон» (ул. Вакуленчука, 29). Своё участие, говорят организаторы, подтвердили 250 спортсменов из шести субъектов ЮФО: Республики Калмыкии, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

Приедут одни из лучших спортсменов. Причём, в спортивной борьбе ЮФО — один из самых сильных округов в России, наряду с Северо-Кавказским. Многие интересуются. Это, безусловно, привлечёт внимание и скажется на имидже вида спорта, на его развитии и перспективах. Хоть панкратион и без того пользуется в Севастополе популярностью, — отмечает президент Федерации рукопашного боя Севастополя и главный судья соревнований Алексей Заднипровский.

Спортивные поединки по панкратиону — поединки с полным контактом. Правилами разрешены удары руками, ногами, броски, подсечки и другие эффективные способы выведения противника из равновесия, предусмотрен богатый спектр болевых и удушающих захватов. Чтобы свести травматизм к минимуму, ограничены зоны поражения, запрещены скрутки позвоночника и некоторых суставов конечностей, чётко определена ударная поверхность и многое другое.

Со стороны Севастополя к участию заявлены в том числе победители и призёры чемпионатов мира и Европы: сотрудницы ГАУ «ЦСП СКС» мастер спорта международного класса Светлана Радван и мастер спорта Дарья Крапивина, мастер спорта международного класса Людмила Заднипровская, мастер спорта Зограб Оганян, мастер спорта Владимир Генко и многие другие.

Алексей Заднипровский также акцентировал, что события спорта высших достижений подобного уровня, организуемые в Севастополе, существенно помогают местным спортсменам совершенствовать своё мастерство.

Если на соревнования в другие регионы мы можем командировать несколько человек, то здесь наших спортсменов участвуют больше ста. То есть мы можем «обкатать» на соревнованиях наибольшее число наших спортсменов. И они тоже будут расти на фоне сильных спортсменов из других регионов, — обратил внимание главный судья чемпионата и первенства ЮФО по панкратиону.

ПРОГРАММА (22.02.2020 (суббота)):



9:00-10:00 — разминка участников, совещание судейской коллегии

10:00 — торжественное открытие

10.30-18.00 — предварительные, полуфинальные и утешительные поединки

18.00-20.00 — финальные поединки, награждение победителей и призёров

Впервые чемпионат ЮФО по панкратиону состоялся в Севастополе несколько лет назад.

Панкратион как вид спорта развивается в городе с 2009 года. За последние десять лет подготовлено три мастера спорта международного класса, семь мастеров спорта и более сотни спортсменов-разрядников. 12 севастопольских спортсменов зачислены в состав спортивной сборной команды России по панкратиону 2020 года.

Также в 2020 году Севастополь примет другой крупный борцовский турнир — Кубок России по панкратиону среди взрослых. Ожидается, что на Кубок прибудут сильнейшие борцы из 30-40 регионов страны.