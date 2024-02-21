22 февраля в центре Симферополя продолжится обрезка деревьев. Улица Гоголя будет перекрыта

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя (который день подряд, но уже на следующем участке).

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 22.02.2024 будет ограничено движение на участках улицы Гоголя (от улицы Желябова до улицы Героев Аджимушкая).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — говорится в сообщении администрации крымской столицы.