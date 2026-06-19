22 июня: в День памяти и скорби к акции «Свеча памяти» присоединятся жители более 60 стран

В этом году 60 стран подтвердили свое участие в акции «Свеча памяти». Это Бельгия, Марокко, Австралия, Киргизия, страны СНГ, Африки, — рассказала Занко.

Во многих странах граждане сами проявляют инициативу, приходят на памятные мероприятия, чтобы вспомнить подвиг Красной армии. К памятным мероприятиям присоединились ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, депутаты и активисты общественных организаций, отметила Занко.

Акция «Свеча памяти» проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году — международной.

Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.

До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.

Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции «Свеча памяти». Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 «квадратов».

источник: РИА Новости Крым