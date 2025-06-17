Узнайте больше: 15 июня – Вьюн зелёный и день Никифора

22 июня в Крыму — крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала

22 июня в Крыму — крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала

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