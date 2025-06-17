Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 22 июня в Крыму — крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала
Новости Республики
22 июня в Крыму - крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала
фото: © Пресс-служба Крымской митрополии

22 июня в Крыму — крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:38 17.06.2025

В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии. Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).

Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых, в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи, – рассказывают в митрополии.

На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.

Узнайте больше:  15 июня – Вьюн зелёный и день Никифора

Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.