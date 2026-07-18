Крым: приём документов на Хадж-2027

Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт. Напомним, в связи с тем что Саудовская Аравия значительно сократила срок подачи документов всех желающих совершить Хадж, Муфтият Крыма рекомендует заблаговременно подать документы, — отмечают в пресс-службе ДУМК.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по следующим номерам телефонов:
8 800 551 3130
+79780908202
+79782026968
источник: пресс-служба ДУМК
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