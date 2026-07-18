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Крым: приём документов на Хадж-2027

Крым: приём документов на Хадж-2027

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 18.07.2026

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият) совместно с официальным крымским хадж-туроператором «АВН ТУР» приглашают мусульман совершить Хадж-2027. Открыт прием документов на ХАДЖ-2027 по ценам раннего бронирования.

Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт. Напомним, в связи с тем что Саудовская Аравия значительно сократила срок подачи документов всех желающих совершить Хадж, Муфтият Крыма рекомендует заблаговременно подать документы, — отмечают в пресс-службе ДУМК. 

Записаться и получить дополнительную информацию можно по следующим номерам телефонов:

8 800 551 3130
+79780908202
+79782026968

источник: пресс-служба ДУМК

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