22 января на пл. П.С. Нахимова — выставка спецтехники МЧС

Выставка пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» 22 января на пл. П.С. Нахимова состоится в рамках подведения итогов деятельности Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году.

Техника будет в распоряжении интересующихся: можно будет посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательное оборудование и, конечно же, сделать фото на память, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.