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В Симферополе прошла выставка техники МЧС

22 января на пл. П.С. Нахимова — выставка спецтехники МЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:05 21.01.2020

Выставка пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» 22 января на пл. П.С. Нахимова состоится в рамках подведения итогов деятельности Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году.

Техника будет в распоряжении интересующихся: можно будет посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательное оборудование и, конечно же, сделать фото на память, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

22 января на пл. П.С. Нахимова - выставка спецтехники МЧС

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