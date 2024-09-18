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22 кг марихуаны! Житель Бахчисарайского района попался при операции "Мак"

22 кг марихуаны! Житель Бахчисарайского района попался при операции «Мак»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:59 18.09.2024

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по Бахчисарайскому району в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024» задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

В ходе осмотра территории домовладения мужчины полицейские обнаружили множество кустов конопли, несколько из которых произрастали в земле, а остальные сушились в постройках. Также на участке и в жилище подозреваемого полицейские нашли коробки и пакеты, в которых хранились измельчённые части каннабиса. Стражи правопорядка изъяли всю «дурман-траву» общим весом около 30 килограммов. Экспертиза установила, что масса содержащегося в ней наркотического средства в пересчете на сухое вещество превышает 22 килограмма, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Задержанный за хранение марихуаны мужчина пояснил, что изготовил её из конопли для личного употребления. В отношении него следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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