22 кг марихуаны! Житель Бахчисарайского района попался при операции «Мак»

В ходе осмотра территории домовладения мужчины полицейские обнаружили множество кустов конопли, несколько из которых произрастали в земле, а остальные сушились в постройках. Также на участке и в жилище подозреваемого полицейские нашли коробки и пакеты, в которых хранились измельчённые части каннабиса. Стражи правопорядка изъяли всю «дурман-траву» общим весом около 30 килограммов. Экспертиза установила, что масса содержащегося в ней наркотического средства в пересчете на сухое вещество превышает 22 килограмма, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Задержанный за хранение марихуаны мужчина пояснил, что изготовил её из конопли для личного употребления. В отношении него следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым