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Фото: прокуратура РК

22-летний крымчанин стал «закладчиком», но ненадолго. В колонии освоит новые профессии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:36 13.02.2024

В Симферопольском районе перед судом предстанет местный житель за покушение на сбыт синтетических наркотиков. Как сообщили в прокуратуре РК, 22-летний крымчанин стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет».

В сентябре 2023 года мужчина незаконно приобрел наркотическое средство N-метилэфедрон массой более 11 г, которое в дальнейшем намеривался сбыть бесконтактным способом. Действия молодого человека были пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. По ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере с использованием сети «Интернет») «закладчику» грозит серьезное наказание – до 20 лет лишения свободы.

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