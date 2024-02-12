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Фото: pikist.com

22-летний приезжий воровал в Керчи «по запросу». У товаров по объявлениям… разное прошлое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:58 12.02.2024

В Керчи сотрудники полиции задержали молодого человека подозреваемого в серии краж «по запросу» из Интернета.

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась с заявлением местная жительница и сообщила, что неизвестный из подъезда многоквартирного дома похитил принадлежащую ей детскую коляску. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 22-летний иногородний житель.

В дальнейшем оперативники установили причастность подозреваемого к еще 8 кражам аналогичного характера. С декабря прошлого года молодой человек, похищал средства индивидуальный мобильности (велосипеды, самокаты, коляски) из подъездов многоквартирных домов, к которым имелся свободный доступ, — сообщили в МВД по РК.

Юноша рассказал полицейским, что в Керчь приехал летом прошлого года. Трудоустроится молодой человек не смог, поэтому придумал иной способ получения денег. Заблаговременно на сайте объявлений размещал информацию о продаже велосипедов, колясок, самокатов и других мобильных средств передвижения, а когда появлялся реальный покупатель, перед сделкой совершал кражу, после чего похищенное продавал. Вырученные деньги, как водится, «тратил на личные нужды».

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По признакам преступления предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и по окончанию следствия будет передано владельцам.

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