22 мая в Евпатории — экологическая акция «Чистый Крым»

Масштабная Всекрымская экологическая акция «Чистый Крым» в Евпатории 22 мая (начало в 10:00) состоится на территории греко-скифского городища в пгт. Заозерном.

Приглашаем всех присоединиться! В рамках мероприятия запланировано музыкальное сопровождение и полевая кухня! Справки по телефону +79785648659. Мы любим свой город и хотим видеть Евпаторию чистой и ухоженной! — говорят организаторы.