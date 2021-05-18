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22 мая в Евпатории - экологическая акция "Чистый Крым"

22 мая в Евпатории — экологическая акция «Чистый Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 20:43 18.05.2021

Масштабная Всекрымская экологическая акция «Чистый Крым» в Евпатории 22 мая (начало в 10:00) состоится на территории греко-скифского городища в пгт. Заозерном.

Приглашаем всех присоединиться! В рамках мероприятия запланировано музыкальное сопровождение и полевая кухня! Справки по телефону +79785648659. Мы любим свой город и хотим видеть Евпаторию чистой и ухоженной! — говорят организаторы.

 

22 мая в Евпатории - экологическая акция "Чистый Крым"

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