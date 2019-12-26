22 участника от Севастополя приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»

Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2019-2020 годов. В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов, от Южного федерального округа – 332 человека. От Севастополя – 22 человека. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» , руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

ТОП-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» распределились следующим образом: Москва – 458 человек, Санкт-Петербург – 241, Свердловская область – 143, Ставропольский край – 131, Республика Дагестан – 115, Ростовская область – 101, Новосибирская область – 97, Краснодарский край – 96, Московская область – 90 и Приморский край – 76 человек, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

От Южного федерального округа на конкурс поступило 20 141 заявка. К очному этапу приглашены 332 участника: Краснодарский край – 96 человек, Ростовская область – 101, Волгоградская область – 39, Севастополь – 22, Республика Крым – 28, Астраханская область – 25, Республика Калмыкия – 10, Республика Адыгея – 11 человек.

Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.