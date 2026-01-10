22 января около Солнца соберется полный парад планет в виде креста

К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться, — рассказали в Лаборатории.

Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии, — резюмировали астрономы.