22 января около Солнца соберется полный парад планет в виде креста
фото: © РИА Новости Крым . Александр Полегенько

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 10.01.2026

Полный парад ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться, — рассказали в Лаборатории.

Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии, — резюмировали астрономы.

Ранее сообщалось, что в канун Рождества парад планет образовал на небе своеобразную Вифлеемскую звезду.

источник: РИА Новости Крым 

