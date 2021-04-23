23 апреля в Севастополе — «Библионочь-2021»

23 апреля Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает принять участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь–2021», которая пройдет в Севастополе в седьмой раз и будет посвящена Году науки и технологий в России и 120-летию со дня основания Центральной городской библиотеки.

Вечер в библиотеке — отличный повод стать немного учёным, немного первооткрывателем, немного исследователем. Гостей ждет интеллектуальный баттл нон-стоп в формате #научныйстендап: участникам придется определить, для чего нужны непонятные предметы, ответить на вопросы, соединив физику, химию и прочие науки, узнать, что стоит за новыми технологиями и понять, что основой прогресса являются знания, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В программе:

· «ТерраИнкогнита» (нечто незнакомое, неисследованное, неведомое и обычно недоступное…)

· «Игровой модуль. Первый контакт» (эрудиты покажут, чей ум острее)

· «Атмосфера» (лаборатория космонавтики и письма на Марс)

· «Цифровые аборигены» (тестирование новых технологий)

· «Матрица» (вопрос-ответ — как найти решение?)

· #парсек (кофейный космо-кастинг)

· «Космо&Star» (стать звездой? поможем!)

· «БомбиУм» (ловкость рук и немного алхимии)

· «КосмоКуб» (фризлайт и экспресс-преображение)

Начало акции в 18:00.