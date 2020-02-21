23 февраля в Севастополе. Праздничные мероприятия

23 февраля в Севастополе на площади Нахимова с 11:00 до 17:00 пройдет праздничное мероприятие приуроченное Дню защитника Отечества и Дню народной воли.

Праздничное мероприятие откроется митингом. Руководство города и флота, вместе с участниками Русской весны возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941–1942 гг. в память о героях, во все времена защищавших Родину, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.

Одним из главных событий в рамках праздничного мероприятия станет выставка военной техники на площади Нахимова.

С 11:00 до 14:00 на площади будет развёрнута военно-полевая кухня и все желающие могут угоститься кашей и чаем.

Все время праздника на площади будут действовать зоны мастер-классов, в том числе по сборке/разборке оружия, Департамент образования организует акцию «Письмо солдату», дети смогут нанести аквагрим и др.