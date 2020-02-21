23 февраля в Севастополе. Праздничные мероприятия

23 февраля в Севастополе на площади Нахимова с 11:00 до 17:00 пройдет праздничное мероприятие приуроченное Дню защитника Отечества и Дню народной воли.
Праздничное мероприятие откроется митингом. Руководство города и флота, вместе с участниками Русской весны возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941–1942 гг. в память о героях, во все времена защищавших Родину, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.
Одним из главных событий в рамках праздничного мероприятия станет выставка военной техники на площади Нахимова.
С 11:00 до 14:00 на площади будет развёрнута военно-полевая кухня и все желающие могут угоститься кашей и чаем.
Все время праздника на площади будут действовать зоны мастер-классов, в том числе по сборке/разборке оружия, Департамент образования организует акцию «Письмо солдату», дети смогут нанести аквагрим и др.
Залп праздничного салюта пройдет в 21:00. Помимо этого на площади впервые будет представлена фото-выставка с уникальными фотографиями об истории Русской весны с первого ее дня. Кроме того, будет дан старт наполнению Национального банка фотографий и любой желающий может оставить свою фотографию периода Русской весны в Севастополе. Кроме того, в библиотеках будут транслироваться видеоролики о событиях Русской весны, а библиотеках-филиалах № 1, 2, 3, 4. 5, 7. 9, 11, 12, 17, 21, 28, 39 запланирован цикл книжных выставок «День народной воли. Начало Русской весны», — отмечают в Правительстве Севастополя.