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День защитника Отечества, День народной воли. Поздравления

23 февраля в Симферополе — план мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 20:07 19.02.2020

23 февраля в Симферополе традиционно состоится целый ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

В 9:00 в парке имени Ю.А. Гагарина состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, с прохождением торжественным маршем парадных расчетов. В10:00 запланирована церемония возложения цветов к монументу «Танк Т-34», — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Эмиля Мамедиева.

Кроме того, по словам Эмиля Мамедиева, с 9:00 до 15:00 на площади им. В.И. Ленина будет работать выставка военной техники и вооружения, спецтехники МЧС, парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто-, авиа- и судомоделей, пневматического оружия. Также будет организована площадка для игры в лазертаги состоятся показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Национальной гвардии.

На площади возле Государственного Совета РК пройдет празднование 6-ой годовщины Дня формирования Сводного полка Народного ополчения Республики Крым.

23 февраля в Симферополе - план мероприятий

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