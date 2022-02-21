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23 февраля в Симферополе - акция "Быть здоровым-это модно". Около тысячи человек... обольются холодной водой
фото: pxhere.com

23 февраля в Симферополе — акция «Быть здоровым-это модно». Около тысячи человек… обольются холодной водой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:24 21.02.2022

23 февраля в Симферополе состоится всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». Зимний праздник семьи, спорта и здорового образа жизни, состоится уже в десятый, юбилейный раз. Это мультиформатное мероприятие, включающее в себя физкультурно-оздоровительный, образовательный и развлекательный сегменты.

Массовое обливание холодной водой — главное событие акции — пройдет одновременно в 7 регионах России и объединит под одним флагом всех участников и зрителей. Акция охватывает Московскую область – город Красногорск, города Улан-Уде, Симферополь, Ульяновск, Курган, Тюмень, — отмечают организаторы. — На базе отчетных видеоматериалов планируется выпустить документальный фильм, в котором будут отражены наиболее яркие моменты, связанные с организацией и реализацией акций.  Рассказ о жизни патриотически настроенной молодёжи поможет раскрыть важность понятий здорового образа жизни и патриотизма в полноценном развитии общества.

  • Трансляция мероприятия: https://youtu.be/nm-sL00ePxc
  • Место проведения: г. Симферополь. Стадион Локомотив. ул. Пушкина д 6
  • Начало в 12.00

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